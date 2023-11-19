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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آخر التطورات.. الصحة العالمية تحاول إجلاء أكبر عدد من مرضى مستشفى الشفاء

الصحة العالمية تحاول
الصحة العالمية تحاول اجلاء المرضى من مستشفى الشفاء

كشف مدير عام مستشفيات غزة، محمد زقوت، اليوم الأحد، أن  فريقا من منظمة الصحة العالمية اتجه إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة لإجلاء الأطفال.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مراسلها هناك أن قافلة من سيارات الإسعاف، ترافقها مركبات الأمم المتحدة، اتجهت شمالا نحو مدينة غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في إجلاء المرضى إلى جنوب غزة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنها قادت السبت مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وقالت المنظمة إنها سوف تقوم بقيادة بعثة إنسانية مشتركة للمستشفى، مشيرةً إلى أنها عثرت على مقبرة جماعية ضخمة تضم 80 شهيدًا على الأقل عند بوابة المستشفى.

وأضافت المنظمة أنه بسبب المخاطر الأمنية لم يتمكن الفريق من قضاء سوى ساعة واحدة داخل المستشفى ووصفها بأنها "منطقة موت".

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيانها أن الغالبية العظمى من المرضى الذين ما زالوا في المستشفى يعانون كسورا معقدة وبترا لأطراف وحروقا وصدمات في الصدر والبطن، مشيرة الى أن 29 مريضا يعانون إصابات خطرة في العمود الفقري ولا يستطيعون الحركة بلا مساعدة طبية، كما يعاني مصابون كثر التهابات حادة بسبب نقص المضادات الحيوية وسوء ظروف النظافة، وفقما نقلت "فرانس برس".

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