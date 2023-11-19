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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان يطلق برنامج للتوعية بالمدارس حول المبادرةالوطنية لا للبلاستيك

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلق الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان بالتعاون مع المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان ومديرية التربية والتعليم بأسوان، برنامج للتوعية بالمدارس حول المبادرة الوطنية لا للبلاستيك

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان فى هذا الصدد تم تنفيذ يوم توعوى بمدرسة العطوانى الإبتدائية بمركز إدفو شمال أسوان، بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية، حول المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك وحيد الاستخدام. 

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البلاستيك 

وأوضح رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأن اليوم التوعوى تناول أهمية التخلص الآمن من البلاستيك وحيد الإستخدام وأضرار التخلص الخاطىء منه على الصحة و البيئة، كما تناول أهمية البحث عن إستخدام بدائل أخرى متوفرة بالبيئة المحيطة و زهيده السعر و صحية وآمنه. 

و أضاف أنه تم أيضاً تناول أهمية الإبتعاد عن البلاستيك وحيد الإستخدام فى نقل وتداول وحفظ الأغذية، وخاصة بالنسبة لتلاميذ وطلاب المدارس حيث تم توعيتهم بضرورة عدم حفظ وجباتهم الغذائية فى الأكياس البلاستيكية وحيدة الإستخدام، وعدم إستخدامهم زجاجات المياه المعدنية للاحتفاظ بمياه الشرب لمدد طويلة، كما تم تحميل الأطفال بالمدرسة رسائل توعوية لتوصيلها إلى أسرهم و مجتمعهم المحيط تتضمن أهمية استبدال البلاستيك وحيد الإستخدام ببدائل آمنه و كيفة التخلص الآمن منه. 

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يذكر أن المكتب العربى للشباب و البيئة تبنى إطلاق المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك وحيد الاستخدام"، والتى ينفذها فى أسوان المنتدى المحلى للتنمية المستدامة الذى يضم فى عضويته ممثلين للجهات الحكومية و الجمعيات و النقابات والإعلام و الأحزاب. 

 

 

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