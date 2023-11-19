مصرع شاب في حادث تصادم على الطريق الزراعي "القاهرة - أسوان" بالمنيا

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة على الطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز سمالوط شمال المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شخص فى حادث تصادم سيارة رقم 4743 بدراجة بخارية رقم 6519 بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام قرية الشعراوية بمركز سمالوط.

انتقلت سيارة الإسعاف وتأمين الطرق وتبين مصرع و. ع. ع 20 سنة مقيم بقرية بمركز سمالوط تم التحفظ على المركبتين وجثة المتوفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.