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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استهداف محكمة القاهرة الجديدة.. قرار عاجل بشأن متهم بالإنضام لـ داعش

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

حجزت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لتنظيم داعش التجمع، واستهداف محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، لجلسة 3 مارس، للحكم.

وجاء في تحقيقات النيابة، أن المتهمين ارتكبوا عدد من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولًا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحًا ناريًا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

الدائرة الثانية إرهاب جنايات أمن الدولة العليا محكمة جنايات أمن الدولة جرائم تمويل الإرهاب داعش

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