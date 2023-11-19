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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انعقاد اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بكفر الشيخ

اللقاء الثقافي الثالث
اللقاء الثقافي الثالث لبرنامج البناء الثقافي للأئمة

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف كفر الشيخ وذلك بمقر كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، وبحضور  الدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة بأوقاف كفر الشيخ.

انعقاد اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بكفر الشيخ

وخلال اللقاء أعرب الدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية عن شكره لوزارة الأوقاف على هذا البرنامج المتميز، مشيرًا إلى أن برنامج البناء الثقافي الذي أطلقته وزارة الأوقاف برنامج تربوي وثقافي ومهاري، وعلى الإمام أن يتسلَّح بأسلحة شتَّى لازمة له في الدفاع والهجوم، وأول هذه الأسلحة سلاح الإيمان، ثم الأخلاق فهي من لوازم الإيمان الحقِّ وثماره، وثالث هذه الأسلحة هو: العلم أو الثقافة، فهذه هي العدة الفكرية للداعية، بجوار العدة الروحية والأخلاقية، والدعوة عطاء وإنفاق، ومَن لم يكن عنده علم ولا ثقافة، كيف يُعطى غيره.

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وفي ختام كلمته وجه الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها المبذولة في إعمار المساجد وتنظيم الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وخص بالذكر جهود الوزارة في مجال التدريب والتثقيف للأئمة، مؤكدًا أن الخطاب الديني يحتاج إلى داعية متخصص لديه من الوعي والعلم والفهم ما يكفي للوصول إلى كافة فئات المجتمع.

كما أكد الشيخ عطا بسيوني مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ أن وزارة الأوقاف لها دور ملموس في برامج التأهيل والتثقيف لأئمتها وواعظاتها، وحققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

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