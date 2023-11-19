نائب مستشار الأمن القومي يؤكد التقدم المحرز في مفاوضات الرهائن مع حماس

أشار نائب مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر إلى حدوث تقدم كبير في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس المسلحة.

في مقابلة مع كريستين ويلكر من شبكة إن بي سي في برنامج "Meet the Press" يوم الأحد، أعرب فاينر عن تفاؤله، مشيرًا إلى أنهم الآن "أقرب" من أي وقت مضى إلى وضع اللمسات النهائية على الصفقة.

بينما امتنع فاينر عن تقديم تفاصيل شاملة حول الاتفاق المحتمل، أكد أنه تم تضييق نطاق بعض نقاط الخلاف في المفاوضات المعقدة والحساسة. وقال فاينر: "ما يمكنني قوله في هذه المرحلة هو أنه تم تضييق نطاق بعض مجالات الخلاف العالقة، والمفاوضات المعقدة للغاية والحساسة للغاية".

وأضاف: أعتقد أننا أصبحنا أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة، وربما أقرب مما كنا عليه منذ بداية هذه العملية لإنجاز هذا الاتفاق، ونحن نتابعه دقيقة بدقيقة، وساعة بساعة، وكنا نتابعه نتابعه منذ فترة طويلة.

ورغم التفاؤل المتزايد، أكد فاينر أنه "لن يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء"، محذرا من الاحتفالات المبكرة بشأن الصفقة المحتملة. وعندما سئل عن عدد الرهائن الذين يمكن إطلاق سراحهم، كشف أن المناقشات تدور حول "أكثر من 12 بكثير"، لكنه امتنع عن تقديم معلومات أكثر تفصيلا.

فيما يتعلق بالتركيبة السكانية للرهائن المحتمل إطلاق سراحهم، اختار فاينر عدم الكشف عن تفاصيل حول ما إذا كان من بينهم نساء وأطفال. وبرر هذا القرار بالقول إن الكشف عن مثل هذه التفاصيل لن يؤدي إلى إتمام الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، رفض فاينر تأكيد ما إذا كان يتم النظر في تبادل الأسرى كجزء من المفاوضات.

أوضح: "نعتقد أنه ليس من المفيد في الواقع التوصل إلى هذه الصفقة عبر الحدود". "لكن هذه هي بالضبط المواضيع التي هي قيد المناقشة. أريد فقط أن أترك الأمر لهم وأمنحهم المساحة والخصوصية حتى يتمكنوا من حل هذا الأمر وإتمام الصفقة.