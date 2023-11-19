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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

صدى البلد

كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD”، إنه يوجد 1.5 مليار برميل من الخام احتياطيات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية، ويعد من أهم حقول النفط والغاز في الشرق الأوسط، حقول "غزة مارين ولوثيان وظهر".

كنز مدفون في غزة وراء استهداف اسرائيل لها

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير له: "أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر المتوسط قبالة قطاع غزة".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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