البنتاجون يعلق على اختطاف الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر

علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، على اختطاف الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر.

وقالت الدفاع الأمريكية لقناة "العربية"، إنها على علم باختطاف الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر، وتراقب الوضع عن كثب.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن اليوم الأحد، أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون ليست إسرائيلية.

وقال أدرعي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثًا خطيرًا على المستوى العالمي.

وأضاف أن السفينة ليست اسرائيلية، لافتًا إلى أنها انطلقت من تركيا في طريقها الى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي.