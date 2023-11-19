جراحة ناجحة لحارس فاركو بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أجرى اليوم حارس مرمى نادي فاركو كريم نبيل عملية الرباط الصليبي بنجاح، وكان برفقته مجدي وهبي طبيب الفريق.

وقد أصيب كريم نبيل حارس مرمى الفريق الأول وفريق الشباب بنادي فاركو خلال إحدى مباريات بطولة الجمهورية مواليد 2003، بقطع في الرباط الصليبي.

وكان نادي فاركو قد أعلن مؤخرا فسخ تعاقده مع اللاعب عمرو وردة مهاجم منتخب مصر الأسبق، بالتراضي بناء على توصية من الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق.

وقد انضم إلى صفوف نادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف نادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، ليرحل عن صفوف الفريق البرتقالي بعد أقل من 6 أشهر.