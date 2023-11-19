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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية الأزهرية تكرم الفائزين في مسابقتي الأزهري الصغير والمعلمة القدوة

حفل تكريم بمنطقة
حفل تكريم بمنطقة الاسكندرية الأزهرية

كرَّم فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في حضور مدير رياض الأطفال الأستاذة نعمة علام، الطفل صالح عبد الله رمضان، من روضة معهد الفتح المبين الابتدائي، الحاصل على المراكز الأول في مسابقة «الأزهري الصغير «، والأستاذة هند على أمين الحاصلة على لقب المعلمة القدوة في مسابقة «المعلمة القدوة» على مستوى منطقة الإسكندرية الأزهرية.

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كما حرص فضيلته على تكريم والدة الطفل الفائز ومعلمته الأستاذة رانيا عبد الجليل؛ تقديرًا لرعايتهما للطفل وتشجيعًا للجميع لتقديم مزيد من الرعاية للأطفال، ودعا رئيس المنطقة جميع معلمات رياض الأطفال إلى بذل كل الجهد حفاظًا على الأمانة التي بين أيديهن، فأطفال اليوم هم شباب الغد وقيادات المستقبل.

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