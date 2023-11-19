السبت المقبل.. الإسكندرية الأزهرية تستعد لانطلاق مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم

عقدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، ورشة عمل تدريب المشايخ المحكمين في مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم على برنامج توثيق المسابقة الجديد، بالتعاون بين إدارة الكمبيوتر التعليمي بقيادة المهندسة وفاء حسن جويد وإدارة شئون القرآن الكريم بقيادة الشيخ محروس محمد.



وأكد فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية، أن المنطقة أجرت استعداداتها لانطلاق مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الإسكندرية الأزهرية السبت القادم الموافق 25/ 11/ 2023م.



وتُجرى المسابقة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.