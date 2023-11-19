محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات لمواجهة تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية؛ للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة.

وشدد المحافظ- خلال متابعته تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية- على جميع المسئولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي، بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأكد أن غرفة عمليات المحافظة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم؛ لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_ 4234131_4234133 _4234134 _4234135_ 4234136_ 423413) من أي محمول.



- الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.

- الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.