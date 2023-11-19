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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدراج الجبن الدمياطي بموسوعة الأغذية الشعبية لتسجيل علامة جماعية وتأهيلها لخريطة الملكية الفكرية

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

على هامش المنتدى السنوى الثانى لصناع الألبان بالغرفة التجارية بدمياط، عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اجتماعًا مع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،  و الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، بحثوا خلاله آلية إدراج الجبن الدمياطي بموسوعة الأغذية الشعبية بمصر ،التى تتبناها الأكاديمية وذلك طبقًا لعدد من المؤشرات المتعلقة بتسلسل الصناعة والمؤشرات الجغرافية وذلك كخطوة لتسجيل علامة جماعية بما يؤهلها للتسجيل أيضًا بخريطة الملكية الفكرية ...

 بحثت المحافظ خطوات التنفيذ والتى ستبدأ بعقد لقاءات موسعة مع صناع الألبان وأيضًا معامل تصنيع الاجبان لتسجيل أبرز المواصفات التى تتميز بها الصناعة بما أهلها إلى هذه المكانة الفريدة على المستويين المحلى والدولى .

وأكدت أن المحافظة وجامعة دمياط على أتم استعداد للتعاون مع الأكاديمية لتسجيل العلامة الجماعية وتوفير كافة سُبل الدعم الممكنة للتنفيذ وذلك لدعم الجهود المبذولة لتطوير الصناعة وتأهيلها لخريطة التصدير العالمية..

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