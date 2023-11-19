هاني محمود: رفعنا كفاءة 60 ألف موظف قبل نقلهم إلى العاصمة الإدارية

قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إنه خلال نقل العاملين بالجهاز الإداري للعاصمة الإدارية الجديدة، قررنا تطوير قدرتهم على التعامل مع اللغة العربية وأجهزة الكمبيوتر الحديثة.

أضاف خلال حواره في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن عدد الموظفين كان نحو 60 ألفا، وكلهم خضعوا للاختبار، وكل اختبار كشف مواطن الضعف لدى كل موظف، وبالتالي سيحصل على تدريب لرفع كفاءته فيها.

العمل الحكومى

وتابع أنه عمل في جميع أشكال العمل الحكومي وتولى غالبية المناصب، وهذا ما أهله لأن يساهم في تحويل فكرة الأرشيف إلى أرشيف رقمي، وتم تقسيم الأرشيف لأوراق تنسخ وتعدم وأوراق تنسخ ولا تعدم، وتم نسخ أكثر من مليار مستند.

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