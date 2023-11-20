لماذا أحالت المحكمة الدعوى المقامة ضد مرتضى منصور إلى الاختصاص؟.. تقرير

أصدرت محكمة جنح العجوزة قرارها بإحالة دعوى ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب إلى المحكمة المختصة لعدم الاختصاص وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

وفي السطور التالية نرصد التفاصيل الكاملة حول أحالت القضية إلى المحكمة المختصة لعدم الاختصاص وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية حيث يقول الدكتور أحمد عبد القادر أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة أن جريمة السب والقذف هي إحدى جرائم الشكوى وفقاً لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي اشترطت أنه لا ترفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم ومنها جريمة السب والقذف إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها.

وعن جريمة السب والقذف، أوضح أستاذ القانون أنها هي الجريمة المؤثمة بنص المادة 171 من قانون العقوبات وكذا بنص المادة ٧٦من القانون رقم / ١٠ السنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات.

وعن عدم اختصاص محكمة الجنح، قال عبدالقادر ان قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ السنة ٢٠٠٣ أحد القوانين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم / ١٢٠/ لسنة ٢٠٠٨ الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية وبالتالي يصبح الاختصاص بنظر جنح السب والقذف عبر وسائل الاتصالات ومنها مواقع التواصل الاجتماعي من اختصاص المحكمة الاقتصادية.

ومتى تظهر الاحكام الصادرة في جرائم السب والقدف في الفيش الجنائي؟

تظهر الاحكام الصادرة في جرائم السب والقذف في الفيش الجنائي في حالتين الأولى وهى صدور حكم غيابي على المتهم فأنه يتم تسجيله في المعلومات الجنائية بوصفه حكماً غيابياً يظهر في حالة الكشف على بطاقة الرقم القومي للشخص الصادر ضده الحكم او في حالة إصدار فيشا جنائي.

أما الحالة الثانية وهى صدور حكم نهائي بالحبس ويتم إيداع المتهم إحدى السجون فإنه يسجل أيضا في المعلومات الجنائية ( أما إذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة فلا تسجل جنائياً وبالتالي لا تظهر في الفيش الجنائي.

وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

وأضاف محامي الإعلامي عمرو أديب، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا لمكتب النائب العام، وقمنا بجنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة.

مرتضى منصور

وكشفت أوراق الدعوى، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا للجهة الأعلى أمام معالي النائب العام، ووجدنا أننا نقيم جنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة".

كما تستأنف الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، نظر القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنه 2023 جنح مالية القاهرة المرفوعين من النيابة العامة بناء على شكوى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لأنه فى يوم 2022/8/22، تعدى عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي، المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس.

وكانت المحكمة المختصة قد رفضت طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، برد هيئة محكمة محاكمته في قضيتين مقامتين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي يتهماه فيها بالتعدي عليهما بالقذف و السب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال اجهزه الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي والمذاع على قناه نادى الزمالك والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناه الشمس.

أخبار مرتضى منصور منذ ساعة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس والتي حملت رقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف، لإحضار شهادة من محكمة النقض في دعوى المخاصمة المرفوعة على نفس القاضي، حسب ما ذكره دفاع مرتضى منصور.

مرتضى منصور



وفي سياق منفصل قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق تأجيل قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الحكم في قضية مرتضى منصور

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك.

واختصمت الدعوى، كلا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.

حكم المحكمة الاقتصادية في قضية مرتضى منصور



وأوضح مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.