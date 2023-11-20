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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لماذا انتهى إطلاق ثاني لصاروخ SpaceX بانفجار ؟

صدى البلد

انتهى اختبار الطيران الثاني لصاروخ “ستار شيب” غير المأهول التابع لشركة SpaceX بالفشل، مع انفجار بعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، انطلق المعزز المكون من مرحلتين من موقع الإطلاق Starbase بالقرب من بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأمريكية، وحمل المركبة الفضائية إلى ارتفاع 148 كم، في مهمة اختبارية مدتها 90 دقيقة إلى الفضاء والعودة.

وعلى الرغم من الخسارة الواضحة للمركبة، كتب ماسك، مالك SpaceX، على موقع X (تويتر سابقًا) يوم الأحد أنه "للمرة الأولى، هناك صاروخ يمكنه جعل الحياة كلها متعددة. شوكة في طريق مصير الإنسان."

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انفجار صاروخ سبيس إكس أثناء انطلاقه لـ الفضاء.. ما القصة؟

وكانت المركبة الفضائية تهدف إلى الوصول إلى ارتفاع 241 كيلومترًا للدوران حول الكرة الأرضية قبل أن تهبط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي.

وبحسب ما ورد انفصل معزز المرحلة الأولى الثقيل للغاية، لكنه انفجر فوق خليج المكسيك بعد وقت قصير من انفصاله. ووصفت شركة SpaceX الحادث بأنه "انفصال سريع غير مخطط له" في منشورها على موقع X، المملوك أيضًا لشركة ماسك.

وفي هذه الأثناء، واصل الجسم الرئيسي لمركبة ستارشيب الصعود إلى الفضاء، ولكن بعد دقائق قليلة، أعلن مذيع سبيس إكس أن مركز التحكم في المهمة فقد الاتصال بالمركبة الفضائية.

وفقًا لبيان مهندس SpaceX ومضيف البث المباشر "جون انسبراكر" بعد الإطلاق، ربما يكون الجسم الرئيسي للصاروخ نفسه مفقودًا، حيث كانت البيانات من المرحلة الثانية مفقودة. 

وأشار إلى أن المهندسين يعتقدون أنه تم تشغيل أمر الإنهاء التلقائي، على الرغم من أن السبب غير واضح، وستشرف إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) على التحقيق الذي تجريه شركة SpaceX حول سبب انتهاء الرحلة التجريبية بعد 8 دقائق فقط من الإقلاع.

ووصفت النتيجة بأنها " حادث مؤسف"، وتم الإطلاق السابق لمركبة “ستار شيب” في أبريل، واستمر نصف مدة الإطلاق الحالي، قبل أربع دقائق فقط من انفجارها.

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