الصرف الصحي بمطروح: مستعدون بشكل جيد للتعامل مع التقلبات الجوية

كشف إبراهيم خالد رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة مطروح، خطة المحافظة للتعامل مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقال إبراهيم خالد في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" التقلبات الجوية بدأت يوم السبت الماضي وسقطت أمطار غزيرة على محافظة مطروح ".

وأضاف إبراهيم خالد :" تلقينا تحذيرا من غرفة عمليات المحافظة بشأن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واستعدينا لها ".

وتابع إبراهيم خالد :" كافة معدلات الشركة منتشرة في الأماكن المتوقع تجمع مياه الأمطار بها للتعامل معها فورا واتخذنا إجراءات مسبقة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الامطار ".

وأكمل إبراهيم خالد :" استعدينا بشكل جيد للتعامل مع التقلبات الجوية وتم نشر 59 معدة لشفط مياه الاأطار ".