سيارات لشفط الأمطار.. الصرف الصحي بالبحيرة: 7 مراكز تأثروا بالتقلبات الجوية

كشف محمد سعيد نشأت رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة البحيرة، خطة المحافظة للتعامل مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقال محمد سعيد نشأت في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" التقلبات الجوية بدأت في المحافظة في فجر يوم الأحد".

وأضاف محمد سعيد نشأت:" تلقينا تحذيرا من غرفة العلميات بالمحافظة بموجة التقلبات الجوية واستعدينا لها بشكل جيد".

وتابع محمد سعيد نشأت :" لدينا 7 مراكز في البحيرة تأثروا بالتقلبات الجوية الأخيرة".

وأكمل محمد سعيد نشأت:" قمنا بتوزيع سيارات شفط الأمطار في الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار"، مضيفا:" لدينا 120 معدة كبيرة لشفط الأمطار بالإضافة إلى سيارات البدالات للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار ".

