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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصرف الصحي بالإسكندرية: وفرنا 180 سيارة لشفط الأمطار المنتشرة في أنحاء المحافظة

الإسكندرية
الإسكندرية

كشف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، خطة المحافظة للتعامل مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

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وقال محمود نافع في مداخلة هاتفية  في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  المحافظة شهت أمطارا غزيرة أمس على جميع أحياء الإسكندرية وانخفضت حدة الأمطار الآن ".

 

 وأضاف محمود نافع:" منذ بداية موجة عدم الاستقرار كافة سيارات الصرف الصحي لشفط مياه الأمطار متواجدة في مواقعها بمحافظة الإسكندرية ".

 

 وتابع محمود نافع:" قمنا بتوفير أكثر من 180 سيارة شفط أمطار في الأماكن المتوقع فيها تجمع مياه الأمطار ".

 

 وأكمل محمود نافع :" هناك سيولة مرورية في كافة شوارع محافظة الإسكندرية وهناك تنسيق مستمر بين الشركة وهيئة الأرصاد للتعرف على أي موجة تقلبات جوية ".

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