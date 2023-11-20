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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها أسفل عجلات سيارة بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعدما صدمتها سيارة تابعة لحي شرق شبرا الخيمة أمام محطة الملف بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، كما أمرت بالتحفظ على السيارة وقائدها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت قد لقيت ربة منزل مصرعها صدمتها سيارة تابعة لحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أمام محطة الملف بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم نقلها إلى مستشفى ناصر العام للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة تابعة لحي شرق شبرا الخيمة وإصابة ربة منزل وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفيت.
وفور تلقي الإخطار انتقل ضباط قسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية لمعاينة الحادث والتحقيق فيه وتبين أن المصابة تدعى "نهى. ح. م"، ربة منزل، تبلغ من العمر 20 عاما، وتقطن في شارع هيكل ع. عثمان بشبرا الخيمة، وبعد نقلها إلى مستشفى ناصر العام لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ساعات من الحادث.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة رقم 30805 قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فيه.

القليوبية جهات التحقيق شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة حي شرق شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية

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