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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل استقبال مصر للأطفال الخدج الفلسطينيين

صدى البلد

 تستعد وزارة الصحة والسكان ، بمجموعة من الإجراءات لنقل عدد من الأطفال المبتسرين  الفلسطينيين إلى معبر رفح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وهناك استعداد لعدد من سيارات الإسعاف التي تنقل حالات الجرحى والمصابين من أهل غزة، تمهيدا لنقلها إلى المستشفيات المصرية.

وقال وزير الصحة والسكان ،  إن هناك تواصل وجاري التنسيق مع الجانب الفلسطيني لنقل ما يقرب من ٣٥ طفلا ممن في حاجة إلي حضانات ورعايات مركزة حيث سيتم نقلهم إلي مستشفيات متخصصة في هذا النوع من الرعاية، موضحا أنه لم يتم التوصل إلي القرار النهائي بشأن نقلهم من عدمه لكن هناك حالة استعداد قصوي من الوزارة وعلي رأسها هيئة الإسعاف للنقل الفوري حال اتخاذ القرار .

 وقال الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أنه  بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ووجود مجموعة من الأطفال الخدج الموجودين في الحضانات مع عدم قدرة المستشفى على الاستمرار في الرعاية الطبية لهم كان هناك توجيهات باستقبال هؤلاء الأطفال في المستشفيات المصرية"

أكد الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إنه بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، هناك استعداد تام لاستقبال الأطفال الخدج “المبتسرين” القادمين من قطاع غزة  بالمستشفيات المصرية.

وأوضح عبدالغفار ،في تصريحات لـ « صدي البلد »  إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بالمستشفيات المصرية وهناك اصطفاف لسيارات الإسعاف، لاستقبال الأطفال فور دخولهم الي الأراضي المصرية والتعامل الطبي الفوري مع الحالات . 

 

 وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى قد أكدت  لفضائية "سكاي نيوز عربية" اليوم السبت، وصول الأطفال الخدج القادمين من قطاع غزة إلى معبر رفح من الجانب المصري.

وقال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إن "سيارات الإسعاف تنتظر على الحدود، وجاهزة لنقل الأطفال من مستشفى الشفاء على الفور، حتى المستشفيات تم تجهيزها بأجهزة التنفس الاصطناعي وحاضنات لهذا الغرض بالفعل".

وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن مصر "أنشأت 37 مستشفى، وتمتلك أكثر من 11000 سرير، وأكثر من 1700 وحدة عناية مركزة، وأكثر من 150 سيارة إسعاف جاهزة لنقل المرضى من غزة."

 الصحة : تجهيز أكثر من 35 سيارة إسعاف

 وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان ، انه تم تجهيز أكثر من 35 سيارة إسعاف تحتوي على حضانات متحركة وتم تحريكهم إلى معبر رفح في انتظار وصول الأطفال من خلال سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني لنقلهم إلى المستشفيات المصرية

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