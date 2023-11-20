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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ألبسوا الشتوي بالليل.. مفاجأة من الأرصاد عن حالة الطقس.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس مع تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

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وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية في برنامج " صباحك مصري" المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2"، :" نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات شمال الجمهورية ".

 

 وأضافت منار غانم:" نتأثر بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا ونشهد استمرار التقلبات الجوية وكميات الأمطار تقل  اليوم عن مثيلتها أمس ".

 

 وتابعت:"  نشهد اضطرابا في حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط بسبب موجة الطقس السيء ".

 وأكملت منار غانم:" بدأنا النصف الثاني من فصل الخريف ومتوقع تحسن الأحوال الجوية  بداية من غدا الثلاثاء والطقس سيكون مائل للبرودة في فترات الليل  وننصح المواطنيين بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة في فترات الليل ".

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