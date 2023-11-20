أمطار غزيرة وسيول على عدة محافظات اليوم بينها القاهرة والجيزة| الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى وجود غطاء سحابى على شمال البلاد يصاحبه نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد أنه يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا وخاصة للأطفال وكبار السن .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن أخر صور الأقمار الصناعية حول الطقس اليوم، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تقل فرص سقوط الأمطار مع تقدم ساعات النهار خلال الطقس اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وحول مناطق الأمطار خلال الطقس اليوم، كالتالي:

تكون الأمطار خفيفة إلى متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تشمل مناطق الجيزة والقاهرة والقليوبية؛ وعلى مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة تشمل مناطق ( المنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والاسماعيلية والسويس ) تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة.

بينما تشهد مناطق السواحل الغربية وشمال الوجه البحري ( مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ )، أما مناطق السواحل الشمالية الشرقية ( دمياط وبورسعيد ورفح والعريش ووسط سيناء ) تشهد أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا وقد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري ٢٤ العظمى والصغرى ١٩ درجة

السواحل الشمالية ٢٢ العظمى والصغرى ١٧ درجة

جنوب سيناء ٢٦ العظمى والصغرى ٢٠ درجة

شمال الصعيد ٢٤ العظمى والصغرى ١٥ درجة

جنوب الصعيد ٢٥ العظمى والصغرى ١٨ درجة