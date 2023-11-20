قتلي وجرحى من قوات الاحتلال.. كتائب القسام وسرايا القدس يعلنان نجاحات جديدة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، مما ألحق خسائر جديدة لجيش الاحتلال.

كما أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع 6 جنود إسرائيليين ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (RPG) في محور التقدم غرب بيت لاهيا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأضافت سرايا القدس: "استهدفنا تحشدات لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت سرايا القدس إلى استهداف 7 آليات عسكرية خلال اشتباكات الليلة في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا" بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي.