إستبعاد عاشور وحامد والشحات بشكل دائم |اتحاد الكرة يكشف الحقيقة

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، حقيقة ما تردد عن إستبعاد الثلاثي المتمرد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات نهائيا من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا.

وأوضح الدرنلي، خلال تصريحات تلفزيونية صباح اليوم،:" فيتوريا لم يستبعد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات بشكل دائم كما ردد البعض والعقوبة كانت لمباراة سيراليون فقط.

وأضاف: “فيتوريا يقدر اللاعبين والثلاثي سيعود للمنتخب اذا احتاج لهم المدرب بشكل فني خلال الفترة المقبلة”.

وأكد الدرندلي نائب رئيس الجبلاية خلال تصريحات تلفزيونية: " فيتوريا لم يشترط تقديم أية اعتذارات من اللاعبين والقرار العقابي تم وفقا لما بدر منهم.

وتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة بعد الفوز علي جيبوتي ومن ثم سيراليون في الجولة الثانية ليرتقي للمركز الأول بـ 6 نقاط.