أول قرار من اتحاد الكرة بعد فوز منتخب مصر على سيراليون

صرح نائب رئيس اتحاد الكرة خالد الدرندلي، بأول قرار بعد فوز المنتخب المصري علي سيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قائلا:" سيتم تطبيق اللائحة فيما يخص المكافآت.

وأوضح الدرندلي خلال تصريحات تلفزيونية،:" تطبيق مكافأة إستثنائية للاعبي المنتخب بعد الفوز علي سيراليون وتصدر المجموعة".

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وأشار إلي أن المكافأة ترجع إلي الأداء الجيد لجميع اللاعبين وقدرتهم علي تجاوز اجهاد السفر ولعب المباراة علي نجيل صناعي.

وتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة بعد الفوز علي جيبوتي ومن ثم سيراليون في الجولة الثانية ليرتقي للمركز الأول بـ 6 نقاط.