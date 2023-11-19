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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

صدى البلد

شهدت الدقيقة 90 من عمر مباراة مصر وسيراليون، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، نزول عدد من جمهور ليبيريا- التي تستضيف المباراة على أرضها-  إلى أرض الملعب؛ من أجل محمد صلاح.

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وعلى الفور، أوقف الحكم المباراة، وتدخل الأمن، وأمسك بأحد المشجعين الليبيريين، وتم إخراجه من الملعب.

ونجح محمود تريزيجيه، في تسجيل الهدف الثاني له وللمنتخب في شباك سيراليون، وذلك في الدقيقة 62 من عمر المباراة، بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وسيراليون بتقدم مصر بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 38، حصل لاعب سيراليون تيريس فورنا على بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على حمدي فتحي. 

وفي الدقيقة 19، نجح محمود تريزيجيه في تسجيل هدف لمصر بتمريرة رائعة من مصطفى محمد. 

أحداث الشوط الأول تريزيجيه سيراليون مصطفي محمد منتخب سيراليون محمود تريزيجيه محمد صلاح

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