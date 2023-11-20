حقيقة طلب فيتوريا اعتذارا من إمام عاشور وحامد والشحات| اعرف الحكاية

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد عن طلب روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري تقديم الثلاثي المتمرد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات لاعتذار رسمي حتي يعودوا للمشاركة والانضمام للمنتخب.

وأكد الدرندلي نائب رئيس الجبلاية خلال تصريحات تلفزيونية: " فيتوريا لم يشترط تقديم أية اعتذارات من اللاعبين والقرار العقابي تم وفقا لما بدر منهم.

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وعند سؤال نائب رئيس اتحاد الكرة عن حقيقة استبعاد فيتوريا للاعبين بشكل دائم، أكد الدرندلي:" فيتوريا رجل محترم والقرار العقابي كان على مباراة سيراليون فقط.

وتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة بعد الفوز علي جيبوتي ومن ثم سيراليون في الجولة الثانية ليرتقي للمركز الأول بـ 6 نقاط.