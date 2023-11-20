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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى الأنشطة الطلابية

نائب رئيس جامعة الإسكندرية
نائب رئيس جامعة الإسكندرية

 قدم الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب خلال مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم بمقر الجامعة التهنئة لعمداء ووكلاء الكليات والعاملين بإدارة رعاية الشباب بالجامعة بمناسبة حصول جامعة الإسكندرية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الأنشطة الطلابية بعدد ٥٩٠٧ نشاط طلابي خلال العام الأكاديمي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من كل العاملين في هذا المجال الهام الذى يهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم ورفع مستوى الوعي وقيم الولاء والانتماء.

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وهنأ المجلس الدكتور مهاب عبد الرازق و الدكتورة ميرفت قاسم بمناسبة صدور قرار رئيس جامعة الإسكندرية بقيامهم بتسيير أعمال كليتى التربية الرياضية بنين والصيدلة بالجامعة.
- كما ناقش المجلس المقترح المقدم من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديل المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بخصوص حساب المجموع عند ترتيب  الطلاب بالنسبة الكليات التى تطبق نظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

الاسكندرية الانشطة الطلاب الجامعات المصرية التربية الرياضية اللائحة التنفيذية الولاء والانتماء تنظيم الجامعات

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