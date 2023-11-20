استقرار نسبي.. تابع آخر تطورات أحوال الطقس في الإسكندرية |صور

تشهد محافظة الاسكندرية سقوط أمطار خفيفة علي مختلف المناطق زادت كثافتها علي فترات متفاوتة بمناطق وسط وشرق، وسط استقرار نسبي في أحوال الطقس، وسط تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٧ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه، وأعمال تخفيض منسوب البيارات والتطهير لمختلف مكونات الشبكة علي مدار الساعة، وكذلك عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على انتظام الدراسة اليوم الإثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونفت محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من إشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة غدًا.

وناشدت المحافظة المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة.