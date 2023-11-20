أخبار التوك شو.. معبر رفح يستقبل أطفال غزة الخدج.. الأرصاد تحذر من الطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

معبر رفح يستقبل الأطفال الخدج الفلسطينيين من قطاع غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن معبر رفح يستقبل الأطفال الخدج الفلسطينيين من قطاع غزة.



الكشف عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تفاصيل

قالت الدكتورة أمل زكريا قطب،عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،إن هناك تحفظات من بعض النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء، ولكن لكونه قانونا استثنائيا يجب وضع تشريع يُجرم البناء المخالف، مضيفة أن البناء المخالف يُعد جريمة، لكنه وضع قائم منذ عام 2011.



رياح وأمطار وغيوم وبرودة .. الاضطرابات الجوية تصل إلى القاهرة

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" نشاط للرياح وغيوم وبرودة.. الاضطرابات الجوية تصل إلى القاهرة".



حضانات مجهزة بعربات الإسعاف أمام معبر رفح لتقديم الدعم للأطفال الخدج الفلسطينيين

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” فى خبر عاجل عن، حضانات مجهزة بعربات الإسعاف أمام معبر رفح لتقديم كل سبل الدعم اللازمة للأطفال الخدج الفلسطينيين.



وزير الصحة يتوجه إلى معبر رفح لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين

قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن وزير الصحة يتوجه إلى معبر رفح البري بتوجيهات من الرئيس السيسي لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين.



هتشوفها بعينك .. ظاهرة فلكية مع غروب الشمس اليوم

كشف جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل اليوم.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 20 نوفمبر 2023 |فيديو

استعرضت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.



تحركات جديدة تضرب سوق الذهب..وهذا سعر عيار 21|فيديو

قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 20 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".



تساقط ثلوج.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على تلك المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا نشهد أجواء تشبه الأجواء الشتوية، مشيرا إلى أن أمس كان ذروة التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن هناك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.



أجواء باردة وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة خصة مع بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

