عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. معبر رفح يستقبل أطفال غزة الخدج.. الأرصاد تحذر من الطقس

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

معبر رفح يستقبل الأطفال الخدج الفلسطينيين من قطاع غزة
أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن معبر رفح يستقبل الأطفال الخدج الفلسطينيين من قطاع غزة.


الكشف عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تفاصيل
قالت الدكتورة أمل زكريا قطب،عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،إن هناك تحفظات من بعض النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء، ولكن لكونه قانونا استثنائيا يجب وضع تشريع يُجرم البناء المخالف، مضيفة أن البناء المخالف يُعد جريمة، لكنه وضع قائم منذ عام 2011.


رياح وأمطار وغيوم وبرودة .. الاضطرابات الجوية تصل إلى القاهرة
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" نشاط للرياح وغيوم وبرودة.. الاضطرابات الجوية تصل إلى القاهرة".


حضانات مجهزة بعربات الإسعاف أمام معبر رفح لتقديم الدعم للأطفال الخدج الفلسطينيين
أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” فى خبر عاجل عن، حضانات مجهزة بعربات الإسعاف أمام معبر رفح لتقديم كل سبل الدعم اللازمة للأطفال الخدج الفلسطينيين.


وزير الصحة يتوجه إلى معبر رفح لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين
قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن وزير الصحة يتوجه إلى معبر رفح البري بتوجيهات من الرئيس السيسي لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين.


هتشوفها بعينك .. ظاهرة فلكية مع غروب الشمس اليوم
كشف جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل اليوم.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 20 نوفمبر 2023 |فيديو
استعرضت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه  اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.


تحركات جديدة تضرب سوق الذهب..وهذا سعر عيار 21|فيديو
قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الاثنين 20 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".


تساقط ثلوج.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على تلك المناطق
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا نشهد أجواء تشبه الأجواء الشتوية، مشيرا إلى أن أمس كان ذروة التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن هناك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.


أجواء باردة وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس  خلال الساعات المقبلة خصة مع بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
 

برامج التوك شو قطاع غزة قانون التصالح الاضطرابات الجوية عربات الإسعاف الأطفال الخدج الفلسطينيين أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

تطور خطير| فنلندا تغلق المعابر الحدودية مع روسيا.. وموسكو تصدر تحذيرات مرعبة

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

الصحة في غزة تكشف آخر التطورات في مستشفى الشفاء

بيراميدز يحرم الأهلي من الظهير المنتظر.. إعرف الحكاية

الأمم المتحدة: الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية يتخذ أبعادا مرعبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم .. إليك الخطوات والأسعار

طريقة عمل زلابيا الشوكولاتة...أحلى من الجاهز

جمال شعبان يكشف معلومات خطيرة عن تناول الموز يوميا

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ