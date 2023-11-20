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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب..وهذا سعر عيار 21|فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الاثنين 20 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم:


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3109 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2720 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2331 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 21760 جنيها.

 

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 24 عيار 21 الجنيه الذهب

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