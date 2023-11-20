العاهل الأردني يحذر من عواقب عنف المستوطنين بحق فلسطينيي الضفة

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أكد الملك عبدالله، على ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع.

وحذر من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزل، كما حذر من مواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد الملك عبدالله على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

من جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ضرورة حماية المدنيين في غزة.

وأشار إلى أهمية دور الأردن، بقيادة الملك عبدالله، في العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.