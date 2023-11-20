ندوة تثقيفية للعاملين بجامعة الوادي الجديد بعنوان "نزل وشارك"

نظم قطاع تنمية المجتمع وشئون البيئة ب جامعة الوادى الجديد، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ندوة تثقيفية للعاملين بالجامعة بعنوان- أنزل وشارك"، بحضور لفيف من العاملين بالجامعة وذلك لرفع الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية .



وذكر الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أن هذه الندوة التثقيفية تاتي في إطار حرص جامعة الوادي الجديد على رفع وعى العاملين بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الدستوري لانتخاب الرئيس وتقديم التوعية حول العملية الانتخابية.

وخلال الندوة تم التعريف بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة السياسية، كأحد دعائم الاستحقاقات الدستورية الهامة، وهي الانتخابات الرئاسية في مصر، باعتباره حدثًا يتوجه العالم نحوه لمتابعته وليس محليًا فقط لما لمصر من دورٍ محوريّ في المنطقة.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي على أهمية عقد مثل هذه الندوات التثقيفية مع منتسبى الجامعة لحثهم على ضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي وأن يكون لدى كل مواطن وعي كامل بأهمية الإدلاء بصوته الانتخابي للمشاركة في بناء مستقبل مصر.