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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته رفقة زوجها. 

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إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

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فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

وتألقت ريهام أيمن، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الاسود والبيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريهام أيمن، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز 

وإليكم صور ريهام أيمن 

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