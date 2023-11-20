أمريكا ترسل مبعوثا خاصا للاحتلال لمنع توسع الصراع مع حزب الله



كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن محاولات من قبل أمريكا لوقف تفاقم الحرب التي يشنها الإحتلال على غزة وتوسيع حجم الصراع .



ذكر مسؤولين لأكسيوس أن امريكا سترسل عاموس هوكستين مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن في إسرائيل لإجراء مباحثات بشأن تجنب الحرب بين إسرائيل ولبنان.

يأتي ذلك فيما تتبادل حكومة الاحتلال وحزب الله التراشق والاشتباك الصاروخي وعبر الطائرات يوميا في خطورة واضحة إذا استمر هذا الوضع.

كما أن اليمن تتوعد الاحتلال الصهيوني مع زيادة وتيرة حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.



أعلن قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لأنصار الله الحوثيين عن أن قواتهم جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية قد تطلب منها أو في حالة حدوث أي مستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

لم يكتف قائد لواء الدفاع الساحلي بالتأكيد على جاهزية قواته بل حذر من أي تدخل أجنبي في مياه اليمن الإقليمية أو جزره سيواجه بقوة.



وأكد قائد اللواء أن قواته لديها الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات.

قام الحوثيون بخطف سفينة تجارية مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

ومن جانبها قالت إسرائيل إن السفينة مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون، واصفة الحادث بأنه "عمل إرهابي إيراني" ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي.



ونفت إيران الإثنين الاتهامات الإسرائيلية معتبرة إياها "فارغة وتنجم عن الظروف المعقدة التي يواجهها الكيان الصهيوني".

ويأتي ذلك بعد أيام على توعّد الحوثيين باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر الذي تمر عبره أكثر من 10% من التجارة العالمية سنويا.



وبينما نفت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمر أن تكون السفينة بها إسرائيليين اعترفت وزارة الخارجية بملكية السفينة لرجل أعمال إسرائيلي في تضارب واضح بين الوزارات الصهيونية.

