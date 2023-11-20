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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عمرو الليثي: الطفل الفلسطيني يقف صامدا في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

أكد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أحقية الطفل الفلسطيني في أن ينعم بالمساواة في كافة الحقوق مع أطفال العالم أجمع، معربا في هذا الصدد عن تقديره وإجلاله الشديدين لصمود الأطفال الفلسطينيين وصبرهم في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم.

جاء ذلك في كلمة وجهها رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم /الاثنين/ بمناسبة اليوم العالمي للطفل والذي خصصته منظمة اليونيسف للعمل من أجل الطفل بمناسبة اعتماد اتفاقية حقوق الطفل.

وقال عمرو الليثي: "أقف تحية وإجلالا لجيوش من الأطفال في فلسطين، يتحدون العدو، ويروون بدمائهم البريئة الطاهرة أرضا عاهدوا الله على تحريرها".

وأضاف: "وفي هذه المناسبة، أتحدث إليكم كرئيس لاتحاد إعلامي يضم في عضويته 57 دولة حول العالم، وكأب على الناحية الأخرى.. أتوجه بكل اهتمام برسالة عن الأطفال (غير المرئيين) إذ لا يزال ما يقارب من ربع أطفال العالم بدون جنسية، وبدون أوراق ثبوتية.. لهؤلاء الأطفال قدرة محدودة في الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية من تعليم ورعاية صحية، ويُمكن أن يتعرضوا لتمييز طوال حياتهم، وأن يقعوا ضحايا الاستغلال والعنف، موجها الدعوة إلى الحكومات والشعوب، أن امنحوا أطفالكم الحق في جنسية واسم وهوية قانونية والحق في الحياة".
 

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