لن تصدق.. 3 فوائد ل التلبينة

التلبينة كلمة عربية مشتقة من كلمة "لبن" وتعني الزبادي، وقد تشير أيضًا إلى حبات الشعير التي وصلت إلى الدرجة اللبنية، فيكون داخل هذه الحبوب أبيض وسائل يشبه اللبن، وبما أن أجسامنا لا تستطيع تخزين فيتامينات ب، فيجب استهلاكها بانتظام، ومن الواضح من الأبحاث العلمية المختلفة أن منتجات الشعير تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويساعد تناول التلبينة على نمو العظام، وتنشيط الدورة الدموية، وحماية القلب، وخفض ضغط الدم، كما أنها غنية بالفيتامينات A وB، والتي تعتبر ضرورية لجهاز المناعة لدينا وحماية الجسم ليعمل بشكل صحيح، تحتوي التلبينة على الزنك وبعض المعادن النزرة الأخرى على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي تعمل كمعزز لجهاز المناعة.