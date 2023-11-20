عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. 3 فوائد ل التلبينة

التلبينة
التلبينة

التلبينة كلمة عربية مشتقة من كلمة "لبن" وتعني الزبادي، وقد تشير أيضًا إلى حبات الشعير التي وصلت إلى الدرجة اللبنية، فيكون داخل هذه الحبوب أبيض وسائل يشبه اللبن، وبما أن أجسامنا لا تستطيع تخزين فيتامينات ب، فيجب استهلاكها بانتظام، ومن الواضح من الأبحاث العلمية المختلفة أن منتجات الشعير تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

txt

كنز فيتامينات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 5 حبات من اللوز يوميا؟

txt

لن تصدق.. تناول 7 حبات كاجو يحميك من 8 أمراض

ويساعد تناول التلبينة على نمو العظام، وتنشيط الدورة الدموية، وحماية القلب، وخفض ضغط الدم، كما أنها غنية بالفيتامينات A وB، والتي تعتبر ضرورية لجهاز المناعة لدينا وحماية الجسم ليعمل بشكل صحيح، تحتوي التلبينة على الزنك وبعض المعادن النزرة الأخرى على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي تعمل كمعزز لجهاز المناعة.

التلبينة العظام مضادات الأكسدة امراض القلب الأوعية الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

موضوعات متعلقة

ملابس غريبة.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها | شاهد

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

رفقة صديقها.. منة فضالي تستعرض جمالها

الجلد الأسود.. هيدي كرم تثير ضجة بظهورها | شاهد

بوصفة بسيطة وسهلة.. طريقة عمل حمص الشام

نشرة المرأة والصحة..فانلة كات.. عمرو دياب يثير الجدل بملابسه في دبي |شاهد..في يومهم العالمي.. أكلات مهمة للرجل

في يومهم العالمي.. أكلات مهمة للرجل

ترشيحاتنا

منتظرين رد حماس.. الاحتلال الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لصفقة الأسرى

مكانها وطريقة اختطافها.. أول تعليق من مالك السفينة المحتجزة لدي الحوثيين

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما

إسرائيلية أم لا|التفاصيل الكاملة للغز السفينة المختطفة..تل أبيب تنكر عارها.. ما الحقيقة؟

جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد في مصر .. بهذا السعر

شاهد .. نجلاء بدر قبل وبعد عمليات التجميل تثير الجدل بالسوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

شاهد .. نجلاء بدر قبل وبعد عمليات التجميل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

لن تصدق.. 3 فوائد ل التلبينة

فيديو

تفاصيل استقبال وزير الصحة أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ