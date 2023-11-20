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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصل زووم معاه.. ناقد رياضي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع مدرب أجنبي

صدى البلد

علق الناقد الرياضي شادي عيسي على أسماء المدربين الأجانب المطروحة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب شادي عيسي من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس : "كل يوم اسم مدرب يقترب من الزمالك ..ليه اصل حصل زووم معاه.. كم مدرب تم ذكرهم كتير .. كل وكيل لمدرب يكلم الصحفيين ويقولهم يكتبوا اقترب.. ومفيش حد بيقترب او هايقترب.. ولكم ف خبر القرض عبرة".

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في نقل مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.

تأتي هذه الخطوة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير سبل الراحة أمام الفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن إقامة المباراة في كوت ديفوار كان سيكبد البعثة رحلة سفر شاقة إلى مدينة بواكي التي اختارها فريق سوار لاستضافة المباراة من قبل.

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