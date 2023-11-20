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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط وجنوب سيناء يناقشان إجراءات تنفيذ "مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي؛ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي وايناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.

وتقدم السفير هشام بدر، في بداية اللقاء، بالتهنئة لمحافظ جنوب سيناء لفوز مشروع "مخيم بساطة" بالمركز الثاني بفئة (المشروعات المحلية الصغيرة) بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية 2023 الذي يعد من اهم المشروعات السياحية الصديقة للبيئة بالمحافظة، إضافة الى حصوله على شهادة  المفتاح الاخضر التي تمنحها مؤسسة التعليم البيئي وهي من كبرى المؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات للمنشآت الفندقية والسياحية التي تحقق الاشتراطات الكاملة للحفاظ علي البيئة وتنمية المجتمع المحلي.

من جانبه، استعرض خالد فودة أبرز الانجازات التي حققتها المحافظة في الآونة الأخيرة لتشهد طفرة واسعة في مختلف القطاعات.

وأشار الى إجراءات تنفيذ "مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية" الذي يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معًا، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد ، ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة. 

وأضاف أن المحافظة تعمل على تفعيل منظومة القضاء على الانبعاثات الكربونية، واستخدام وسائل الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية، والتوسع في إقامة محطات الشحن الكهربائي والغاز، واستبدال وسائل النقل العام والخاص للعمل بهذه الطاقة الجديدة، وتغير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ وتوحيدها في كافة الأماكن السياحية والرئيسية والمطار من أجل الترويج السياحي.

كما تم خلال اللقاء الإشارة إلى المجهودات الملموسة لفريق عمل "المرصد الحضري" بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص برصد مؤشرات الأداء في جميع قطاعات التنمية المستدامة، كالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، إضافة إلى رصد مؤشرات مدى رضا المواطن على جميع الخدمات العمرانية التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والبنية الأساسية والخدمات الحكومية وكذلك رصد مؤشرات رضا السائح.

التخطيط سيناء محافظ جنوب سيناء مصر للتميز الحكومي مخيم بساطة

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