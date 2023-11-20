إعلامي شهير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن حضور ٣٠ ألف مشجع لنادي الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي.



وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" رسمياً 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك و أبو سليم الليبي التي ستقام على ملعب برج العرب.



يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة ودية عصر اليوم، الأحد، أمام فريق الهلال الليبي، وهي البروفة الأخيرة قبل لقاء الفارس الأبيض مع أبو سليم الليبى في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن فريق الزمالك كان خاض مباراة ودية أولى أمام توت عنخ أمون أحد فرق دورى الدرجة الثالثة، وحقق الفوز بنتيجة 2 / 0 سجلهما سامسون أكينولا