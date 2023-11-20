طلب مفاجئ من فيتوريا لـ فتوح قبل إعلان قائمة المنتخب لأمم إفريقيا

كشف الاعلامي إسلام صادق عن طلب مفاجئ طرحه المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فيتوريا على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك قبل إعلان قائمة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

و كتب اسلام صادق : "فيتوريا" يطالب "فتوح" في جلسة خاصة بالإعتذار للزمالك حتى يشارك في المباريات قبل إعلان قائمة أمم إفريقيا.

كان سمير صلاح وكيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، كشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وقال صلاح خلال تصريحات صباح اليوم لصحف سعودية: "اللاعب يقترب من الرحيل للدوري السعودي بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي الإتفاق السعودي لضمه خلال يناير المقبل".

وأكد وكيل أحمد فتوح،:" العرض خلال ساعات سيكون علي مكتب مجلس إدارة الزمالك، موضحا أن اللاعب فور عودته من بعثة منتخب مصر سيناقش مع الزمالك طلباتهم المالية للرحيل خلال يناير.

وأشار سمير صلاح وكيل أحمد فتوح، إلي أن اللاعب لديه أكثر من عرض محلي ولكن جميعها تهدف للتعاقد مع اللاعب بشكل حر في نهاية الموسم فترة الإنتقالات الصيفية.