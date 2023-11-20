عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. أدوية تسبب الدوخة الشديدة والدوار

الدوخة
الدوخة

تتسبب الدوخة المتكررة في حدوث خلل في جوانب عديدة من حياة الإنسان أهمها التركيز في الدراسة والعمل وحوادث الطرق

وفي أحيان كثيرة تحدث الدوخة الشديدة نتيجة اتباع عادات خاطئة أو أحد الأعراض الجانبية للمرض معين مثل الانيميا

انتبه لشكل جسمك.. علامات شائعة تكشف نوع خطير من السرطان

طلعنا بنستخدمه غلط.. الطرق الصحيحة للحصول على فوائد الثوم| هذه أهمها

ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن الدوخة المتكررة أو الشديدة يمكن أن تحدث عند تناول أحد العقاقير الطبية

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم الأدوية التي 
تُسبب بعض أنواع العقاقير الدوخة بما في ذلك أنواع من:

مضادات الاكتئاب
العقاقير المضادة للاختلاجات
استعمال العقاقير للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم
الأدوية المُهدئة تسبب الدوخة 
الأشياء التي ترخى الأعصاب

الدوخة ارتفاع ضغط الدم العقاقير الطبية عادات خاطئة مضادات الاكتئاب تسبب الدوخة ادوية تسبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

موضوعات متعلقة

ماتحطهوش في باب التلاجة.. معلومات غير متوقعة عن حفظ البيض

اكتشاف علاج جديد لارتفاع الكوليسترول الضار

معدتك مغلباك .. اكتشف أسهل طرق علاج عسر الهضم

اكتشفها بسرعة .. أعراض الإصابة بـ التهاب البروستاتا

أسباب غير متوقعة وراء حدوث عسر الهضم .. تعرف عليها

تتسبب في كوارث.. أخطاء غير متوقعة تحدث أثناء ممارسة الرياضة

أشهر أمراض الخريف والشتاء.. علاج التهاب الحلق

برج الأسد وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| تحسن أحوالك

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: نقل 12 من أطفال غزة المبتسرين إلى القاهرة

بايدن: صفقة إطلاق سراح المحتجزين في غزة باتت وشيكة

ولي عهد الأردن: سنواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة

خوارزميات فيسبوك| القصة الكاملة للمنشورات المنتشرة على التطبيق.. وهذه علاقة فلسطين بالأمر

أخبار الأهلي والزمالك| أحمد فتوح ينتقل لهذا النادي..رحيل محمد عبدالمنعم للاحتراف..وبيراميدز يحرم القلعة الحمراء من هذا اللاعب

حملة السيسي الانتخابية: دعم العمالة غير المنتظمة تتصدر أولوياتنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولادي الأربعة ماتوا ببشاعة..صرخات تهز القلوب لأم من غزة.. فيديو

ملابس غريبة.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها | شاهد

احترسوا.. طبيب يفجر مفاجأة عن الإصابة بمتحور فيروس كورونا

تزداد المعاناة..فيديو يوثق أحوال النازحين الفلسطينيين تحت الأمطار في غزة

فيديو

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ