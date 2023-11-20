احترس.. أدوية تسبب الدوخة الشديدة والدوار

تتسبب الدوخة المتكررة في حدوث خلل في جوانب عديدة من حياة الإنسان أهمها التركيز في الدراسة والعمل وحوادث الطرق

وفي أحيان كثيرة تحدث الدوخة الشديدة نتيجة اتباع عادات خاطئة أو أحد الأعراض الجانبية للمرض معين مثل الانيميا

ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن الدوخة المتكررة أو الشديدة يمكن أن تحدث عند تناول أحد العقاقير الطبية

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم الأدوية التي

تُسبب بعض أنواع العقاقير الدوخة بما في ذلك أنواع من:

مضادات الاكتئاب

العقاقير المضادة للاختلاجات

استعمال العقاقير للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

الأدوية المُهدئة تسبب الدوخة

الأشياء التي ترخى الأعصاب