عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفض مخطط إسرائيل|وزير الثقافة الأسبق: مصر لديها القدرة على حماية أمنها وحدودها..فيديو

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن السلام في المنطقة سيكون بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

txt

حلمي النمنم يكشف المخطِط الرئيسي لتهجير الفلسطينيين لمصر.. فيديو

txt

حلمي النمنم: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يبدأ منذ أيام محمد علي.. فيديو

وأشار حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أهمية الاستعداد جيدا وإدراك كاملا لما يحاك بالمنطقة ومصر بالأخص وما تريده إسرائيل من وراء الحرب على غزة بذريعة التخلص والقضاء على حماس.

 

وأكد أن مصر لديها القدرة على حماية أمنها وحدودها بفضل القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة بالإضافة إلى القوات المسلحة الباسلة عن كل من تسول له نفسه في العبث بأمن مصر والاقتراب من حدودها وتهديدها، وهو ما يساعد على تثبيت أركان الدولة مع أهمية التكاتف الشعبي خلف الدولة المصرية.

 

وأوضح أنه يدعم قرارات القيادة السياسية، مع الوقوف خلفها في ظل الظروف الاقتصادية التي تضرب العالم أجمع، في ظل استهداف مصر وضرب مؤسساتها.

 

وشدد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على أن اللحظة الحالية تستوجب التكاتف والمساندة والدعم للقيادة السياسية للرئيس السيسي، في مواجهة ما يحاك بمصر، مؤكدا أن مصر ترفض وتشجب وتندد بما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

حلمي النمنم إقامة الدولة الفلسطينية الإعلامية عزة مصطفى إسرائيل الدور المصري الدولة الفلسطينية السلام في المنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

ترشيحاتنا

منتظرين رد حماس.. الاحتلال الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لصفقة الأسرى

مكانها وطريقة اختطافها.. أول تعليق من مالك السفينة المحتجزة لدي الحوثيين

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما

إسرائيلية أم لا|التفاصيل الكاملة للغز السفينة المختطفة..تل أبيب تنكر عارها.. ما الحقيقة؟

جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد في مصر .. بهذا السعر

شاهد .. نجلاء بدر قبل وبعد عمليات التجميل تثير الجدل بالسوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

شاهد .. نجلاء بدر قبل وبعد عمليات التجميل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

لن تصدق.. 3 فوائد ل التلبينة

فيديو

تفاصيل استقبال وزير الصحة أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ