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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكانها وطريقة اختطافها.. أول تعليق من مالك السفينة المحتجزة لدي الحوثيين

السفينة المحتجزة
السفينة المحتجزة لدي الحوثيين

قال مالك السفينة المحتجزة لدى الحوثيين في اليمن، إن مسلحين نفذوا إنزالا من طائرة هليكوبتر على سطح السفينة بطريقة غير قانونية يوم 19 نوفمبر الجاري.

وأضاف مالك السفينة المحتجزة لدى الحوثيين: “تم فقدان الاتصال بجالاكسي ليدر وهي موجودة في ميناء الحديدة اليمني”.

وشدد مالك السفينة جالاكسي ليدر، على أن احتجاز السفينة انتهاك صارخ لحرية الملاحة الدولية.

على جانب آخر، هددت الإدارة العسكرية الحوثية، كيان الاحتلال الصهيوني بمزيد من الهجمات غير مكتفية بما جرى حتى الآن من هجمات، وفق ما ذكرت صحف متفرقة.

وربط الحوثيون وقف هجماتهم على الكيان الصهيوني المحتل بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة .

وقال نائب مدير التوجيه المعنوي التابعة لأنصار الله الحوثيين: "على إسرائيل توقع مزيد من الهجمات ردا على ما يحدث بغزة".

لأول مرة.. فيديو يوثق لحظة اختطاف السفينة الإسرائيلية من قبل ميليشيات الحوثي

مالك السفينة المحتجزة الحوثيين السفينة جالاكسي ليدر ميناء الحديدة اليمني

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