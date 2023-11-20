لأول مرة.. فيديو يوثق لحظة اختطاف السفينة الإسرائيلية من قبل ميليشيات الحوثي

استولت مليشيات جماعة الحوثي في اليمن على سفينية تجارية مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

ويظهر مقطع فيديو يوثق عملية الإستيلاء على السفيديو من قبل أفراد تابعين للمليشيات الحوثية وهم يصيحيون الله أكبر ويظهر في أيديهم الأسلحة.

https://x.com/bh1504028/status/1726642460359807389?s=20

وعلى جانب آخر، أعلن قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لأنصار الله الحوثيين عن أن قواتهم جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية قد تطلب منها أو في حالة حدوث أي مستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

لم يكتفي قائد لواء الدفاع الساحلي بالتأكيد على جاهزية قواته بل حذر من أي تدخل أجنبي في مياه اليمن الإقليمية أو جزره سيواجه بقوة.

وأكد قائد اللواء أن قواته لديها الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات.

كما قال الحتلال الإسرائيلي إن السفينة مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون، واصفة الحادث بأنه "عمل إرهابي إيراني" ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي.