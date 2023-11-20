ما هى؟ ..محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

حصد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بانجلترا.

وجاء تتويج صلاح نجم بالجائزة، من خلال ما قدمه في شهر أكتوبر الماضي.

وتفوق صلاح على كل من إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وجيمس ماديسون نجم توتنهام، وبريان مبيومو نجم برينتفورد، وديكلان رايس نجم آرسنال، وكالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل.



وتوج صلاح بثلاث جوائز في شهر أكتوبر الماضي، حيث فاز ليفربول بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف مع ليفربول، كما حصد جائزة أفضل لاعب من قبل رابطة الدوري.

ويأتي صلاح في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 10 أهداف، خلف هالاند، صاحب الـ13 هدفا.

وقاد صلاح منتخب مصر مؤخرًا، للفوز على جيبوتي وسيراليون، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.