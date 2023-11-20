كوت ديفوار تعبر جامبيا في تصفيات المونديال بهدفين

حقق منتخب كوت ديفوار فوزا مهما على حساب مضيفه جامبيا بنتيجة 2-0، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



وأقيمت المباراة على ملعب بنيامين مكابا في مدينة دار السلام التنزانية في ظل عدم اعتماد ملاعب جامبيا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (فيفا).

سجل للمنتخب الإيفواري كريستيان كوامي في الدقيقة 45 ثم أضاف سيكو فوفانا نجم النصر السعودي الهدف الثاني في الدقيقة 85 بصناعة فرانك كيسي نجم الأهلي السعودي.



ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة في أول جولتين بعد الفوز على سيشيل بنتيجة 9-0.

وتلقى منتخب جاميبا الهزيمة الثانية على التوالي ليبقى في المركز قبل الأخير بلا نقاط.

ويحتل منتخب الجابون المركز الثاني برصيد 6 نقاط وخلفه منتخب بوروندي برصيد 3 نقاط ثم منتخب كينيا بلا نقاط.

ويلتقي منتخب كينيا منافسه سيشيل في ختام الجولة الثانية للمجموعة مساء اليوم الإثنين.

