عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس يشتبكون مع سياسيين متطرفين| تفاصيل

صرح عدد من السياسيين الصهاينة بأنهم يريدون إعدام رجال المقاومة الذين أسروا الإسرائيليين يوم ٧أكتوبر الماضي حال القبض عليهم.



ويريد السياسيون اليمينيون المتطرفون إعدام المسلحين المدانين بهجمات 7 أكتوبر، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.



ولا يريد أقارب الأسرى ذلك حيث يقولون إن ذلك يعرض حياة الرهائن في غزة للخطر.

واشتبكت عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس مع السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين الذين يريدون فرض عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة على المسلحين الفلسطينيين.

وقالت العائلات يوم الاثنين إن مجرد الحديث عن القيام بذلك قد يعرض حياة أقاربهم للخطر.

ويسلط الخلاف الضوء على الانقسامات العميقة في إسرائيل بشأن كيفية التعامل مع أزمة الرهائن.

أشارت التقارير إلى أن إسرائيل وحماس تتجهان نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير أكثر من 240 شخصًا اختطفتهم المنظمة المقاومة خلال هجومها على إسرائيل الشهر الماضي، ربما مقابل وقف محدود لإطلاق النار ووقف إطلاق النار.



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق قريب لتأمين إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وقال للصحفيين: "أعتقد ذلك"، عندما سئل في البيت الأبيض عن اتفاق محتمل.

وقد أرسل المسؤولون الإسرائيليون رسائل متضاربة، فنفوا مراراً وتكراراً تلميحات كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، بأن الاتفاق أصبح قريباً، لكنهم ألمحوا أيضاً إلى إحراز تقدم.

