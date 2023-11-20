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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تقاضي إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية .. تفاصيل

إيران
إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إيران تعتزم رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الأفعال العدوانية في قطاع غزة.

أوضح كنعاني في تصريحات له، أن إيران شكلت لجنة خاصة لصياغة دعوى قضائية ضد إسرائيل سترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقرار قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في الرياض".

وفي 11 نوفمبر، استضافت المملكة العربية السعودية قمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث جاء في البيان الختامي للقمة أن الدول الأعضاء في هذه الجمعيات ستطلب من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وكلف الاجتماع أمانتي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتوثيق الأدلة على جرائم الحرب التي ربما ارتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني.  وتشكل الأمانات لجنتين لمراقبة وسائل الإعلام.

وفي غضون 15 يومًا بعد إنشائها، سيُطلب منها تقديم تقارير حول أنشطتها إلى مجلسي جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية.

وسيتم بعد ذلك تقديم الأدلة على جرائم الحرب المحتملة على أساس شهري.

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